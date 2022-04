Ucraina, bus umanitari vicino l’acciaieria di Mariupol

Il corridoio è aperto dalle 13 italiane

Gli autobus in partenza da Mariupol nell’ambito del corridoio umanitario verso Zaporizhizhia concordato oggi si fermeranno anche vicino all’acciaieria Azovstal, dove hanno trovato rifugio soldati e civili ucraini: lo ha detto il sindaco della città portuale assediata, Vadim Boychenko, precisando che il corridoio è aperto dalle 14:00 ora locale (le 13:00 in Italia). Lo riporta la Bbc.

Il sindaco ha precisato che gli autobus partiranno da via Taganrogskaya e si fermeranno sia vicino al grande impianto siderurgico, sia sulla Boulevard Shevchenko. In precedenza Boychenko aveva detto che sono stati messi a disposizione 90 autobus per l’operazione odierna. “Durante questi giorni lunghi e incredibilmente difficili, siete sopravvissuti in condizioni disumane”, ha commentato il sindaco riferendosi ai cittadini, ricordando che la popolazione ha trascorso questi giorni “nel vuoto informativo, senza accesso ad alcuna informazione”.