Ucraina, dall’Ue nuove sanzioni alla Russia: stop a beni di lusso e acciaio

Ok al quarto giro di vite nei confronti di Mosca. Putin risponde con sanzioni all'Occidente

BRUXELLES – L’Ue ha adottato il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia: vietate tutte le transazioni con alcune imprese statali, previste restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie per l’industria della difesa, per la sicurezza e per l’industria energetica. Stop all’export di beni di lusso. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA GUERRA

Confermata l’ipotesi di azioni per sospendere la Russia come ‘nazione favorita’ nel Wto. Il bando all’importazione di acciaio vale 3,3 miliardi di ricavi persi per la Russia. Mosca introduce sanzioni contro Biden, Blinken, Trudeau: blocco di ingresso in Russia e il congelamento di asset.