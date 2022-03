Gli aggiornamenti sul conflitto

Gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Segui la nostra diretta.

10.12 – “I negoziati con l’Ucraina non sono facili, ma c’è la possibilità di un compromesso”: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass. “Mi baso sulle valutazioni fornite dai nostri negoziatori, i quali dicono che i negoziati non stanno andando bene per ovvi motivi, ma che c’è comunque un margine di speranza di raggiungere un compromesso”, ha detto Lavrov. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che i negoziati con la Russia sono ora “più realistici”

9.48 –Zelensky rinuncia alla nato: “Ora colloqui con Mosca più realistici”

9.28 – La Cina e i piani di guerra russi

9.12 – Il generale GregorettI: “la guerra è a poche miglia dalla nato, attenzione”

8.49 – Le nuove sanzioni decise dall’ue contro la Russia

8.35 – Multata e rilasciata la giornalista russa che ha fatto irruzione al tg di Mosca

8.22 – I colloqui con la Russia continuano e sembrano ora “più realistici”. Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

A dichiararlo è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso pronunciato a notte fonda, riportato dai media.

8.11 – Le navi russe presenti nel mar Nero hanno iniziato a bombardare le coste vicino alla città di Odessa, la terza più grande dell’Ucraina e principale porto del paese. Sono stati lanciati razzi e sono stati sparati colpi di artiglieria.

8.05 – Mariupol, da giorni sotto assedio da parte delle forze russe, è stata attaccata anche dal mare di Azov. Lo riferisce Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della cittadina ucraina, precisando che gli attacchi delle navi da guerra vanno ad aggiungersi ai raid aerei. “I primi missili – spiega – sono stati lanciati da una nave vicino a Bilosaraiska Kosa, verso la città”. L’ospedale regionale di Mariupol, inoltre, è sempre occupato dalle forze russe “che costringono i medici a curare i loro feriti” e “usano anche i pazienti come scudo contro i tentativi di riprendere il controllo del nosocomio da parte dei nostri soldati”.