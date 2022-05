Ucraina, Draghi vola negli Usa per incontrare il presidente Biden

Il premier alla Casa Bianca per discutere le nuovi sanzioni contro Mosca

ROMA – Il presidente del Consiglio Mario Draghi parte per gli Usa dove incontrerà il presidente Biden alla Casa Bianca. Al centro del colloquio gli aiuti all’Ucraina, le sanzioni contro Mosca e la corsa per l’indipendenza dal gas russo.

Intanto, in Italia si allarga il fronte che spinge per una soluzione negoziale alla guerra Mosca-Kiev e comincia ad esprimere perplessità proprio sulla posizione di Nato e Usa. Di Maio: “Dobbiamo supportare

l’Ucraina e il suo esercito per la sua legittima difesa e l’Italia continuerà a lavorare per la pace. Ma non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo”.