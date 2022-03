Ucraina, i leader Ue pronti a nuove sanzioni economiche alla Russia

Vertice a Versailles. La Francia propone un nuovo Recovery di guerra da 100 miliardi

ROMA – Seconda giornata del vertice di Versailles, con i leader dell’Ue pronti a nuove sanzioni contro Mosca e a sostenere Kiev nel suo percorso europeo. Dalla Francia la proposta di un nuovo recovery di guerra da 100 miliardi, per una nuova Europa più concreta nella risposta militare e più lanciata verso l’autonomia energetica. Prime aperture anche dai ‘falchi’. SEGUI QUI LA DIRETTA DELLA GUERRA.

La Cina boccia le sanzioni, definendole un danno alla ripresa economica globale dopo la pandemia. Intanto, Washington chiederà la fine delle normali relazioni commerciali con Mosca, aprendo la strada a un aumento dei dazi sulle importazioni russe. Ok al Senato Usa a 13,6 miliardi in aiuti per l’Ucraina.