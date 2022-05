Ucraina, i militari dentro l’acciaieria: “Combatteremo fino alla fine”

"La resa per noi è inaccettabile. I nemici vogliono distruggere gli ucraini, per noi è chiarissimo"

Dopo l’evacuazione dei civili dall’acciaieria di Mariupol, parla il battaglione Azov: “Ci sono molti militari feriti da evacuare” da Azovstal “ma combatteremo fino alla fine”, annuncia il comandante del battaglione Azov, Denis ‘Radis’ Prokopenko, in una conferenza stampa online proprio dall’acciaieria assediata. “Le forze russe continuano a bombardare l’area e stanno cercando di assaltare l’impianto”, ha affermato il capitano Svyatoslav Kalina Palamar, vice comandante del battaglione Azov.

“La resa per noi è inaccettabile”, anche perché “non avremmo grandi possibilità di sopravvivere se venissimo catturati”, ha detto Palamar. “I nemici vogliono distruggere gli ucraini, per noi è chiarissimo”, aggiunge. “Ora i nostri politici stanno provando a negoziare con quegli animali. Ma non ricordano cosa hanno fatto? Non possiamo parlare con questa gente. Il nostro obiettivo è eliminare la minaccia”, ha aggiunto il vicecomandante. “Qui stiamo difendendo il mondo libero. Non stiamo difendendo solo l’Ucraina, ma anche il mondo libero”, aggiunge.