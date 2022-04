Ucraina, la Russia intensifica l’offensiva per controllare il Donbass

Il report dell'intelligence britannica

KIEV – Ucraina, prosegue l’offensiva russa nell’est del Paese con un’intensificazione dei combattimenti nel Donbass, con l’obiettivo di controllare completamente la regione. Lo riporta l’intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento. Gli attacchi russi mostrano l’intenzione di Mosca di cercare di interrompere il flusso dei rinforzi e delle armi ucraine nell’est del Paese.

E Kiev spiega che i russi si stanno raggruppando per proseguire la loro offensiva verso Lyman, regione di Donetsk. L’obiettivo il pieno controllo del territorio delle regioni orientali. Bombe russe nelle ultime 24 ore anche su Rubizhne e Sievierodonetsk.

Intanto, il presidente americano Biden ieri ha sentito alleati e partner chiedendo di perseguire l’obiettivo di un cessate il fuoco ma continuando a fornire armamenti ed equipaggiamenti a Kiev. In arrivo nuovo pacchetto di sanzioni, diventa un caso la questione della presenza russa al G20 finanziario. Dagli Usa altri 800 milioni di dollari in aiuti militari per Kiev. Artiglieria pesante dal Canada, e nuovi invii anche dal Regno Unito.