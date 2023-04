Ucraina, l’esercito russo concentra le offensive nel Donetsk

Gli ucraini raccontano di avere respinto 52 attacchi

Secondo il report dello Stato maggiore ucraino, l’esercito russo si concentra in offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiika, e Maryinsky, nel Donetsk. Gli ucraini hanno respinto 52 attacchi.

L’Institute for the Study of War americano riferisce che Mosca continua ad avanzare su Bakhmut – dove muore in battaglia anche il ciclista ucraino Konstantin Deneka, 40 anni – ma subisce perdite “significative”.

E mentre media russi riferiscono di un drone caduto sull’aeroporto di Belgorod, Mosca annuncia nuove regole per il reclutamento, anche se non si tratta di una mobilitazione.

Contatti Usa con gli alleati dopo la fuga di carte top secret sull’Ucraina. Documento classificato parlerebbe di progetti dell’Egitto per fornire razzi a Mosca.