Ucraina, sale la tensione: Mosca riconosce Donetsk e Lugansk

Putin invia truppe nel Donbass. Gli Usa annunciano sanzioni. Allarme dell'Onu: reale rischio di un grande conflitto

ROMA – Mosca ha annunciato il riconoscimento dell’indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, inviando truppe nel Donbass con lo scopo, è la versione del Cremlino, di “assicurare la pace”. Kiev replica dicendo di non aver paura della Russia, assicura che i confini non cambieranno e che gli ucraini non cederanno un solo pezzo del loro Paese. E fa sapere che nella notte due suoi soldati sono stati uccisi da bombardamenti. Ma anche Lugansk denuncia violazioni del cessate il fuoco da parte di Kiev.

Intanto le quotazioni del petrolio sono in netto rialzo con l’acuirsi della crisi Ucraina-Russia, che spinge in alto anche il prezzo dell’oro sui mercati asiatici. Prende il volo anche il prezzo del gas naturale, ad Amsterdam a 80 euro Mwh, mentre in apertura la borsa russa perde oltre l’8%. L’Onu sottolinea che il rischio di un grande conflitto in Ucraina “è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi”. E la Casa Bianca conferma che imporrà nuove sanzioni alla Russia nelle prossime ore, ma Mosca si dice ancora pronta a

colloqui con Washington, mentre gli Usa spostano per la notte i propri diplomatici in Polonia per motivi di sicurezza.