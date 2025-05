Ucraina, Trump attacca Putin “E’ completamente impazzito”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa. E’ completamente impazzito! Sta uccidendo inutilmente un sacco di persone, e non parlo solo di soldati. Missili e droni vengono lanciati contro le città ucraine, senza alcun motivo. Ho sempre detto che vuole tutta l’Ucraina, non solo una parte, e forse si sta rivelando giusto, ma se lo fa, porterà alla caduta della Russia!”.

E’ il duro attacco sferrato via social “Truth” dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all’indirizzo dell’omologo russo Putin. “Allo stesso modo, il presidente Zelensky non sta facendo alcun favore al suo Paese parlando in quel modo – aggiunge Trump -. Tutto ciò che esce dalla sua bocca causa problemi, non mi piace, ed è meglio che finisca”.

Poi Trump conclude: “Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente. Questa è la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di Trump. Sto solo aiutando a spegnere i brutti incendi, appiccati da una grave incompetenza e dall’odio”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS)