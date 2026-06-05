Dal Cremlino filtra la volontà di raggiungere la pace

“Incontriamoci”, lo scrive Volodymyr Zelensky in una lettera aperta indirizzata al Cremlino avanzando la proposta di un faccia a faccia con Vladimir Putin, proprio mentre lo zar da San Pietroburgo sembra aprire alla pace con l’Ucraina dopo oltre quattro anni di guerra, rilanciando l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come mediatore.

“Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo” ha detto Donald Trump parlando della lettera di Voldymyr Zelensky a Vladimir Putin. Poche ore prima il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, aveva accusato Washington di non rispettare i patti concordati nel vertice dello scorso Ferragosto in Alaska con Donald Trump.

Ma, parlando con i capi di varie agenzie di stampa internazionali, il leader del Cremlino ha assicurato come Mosca sia pronta a raggiungere una soluzione “attraverso mezzi pacifici” nonostante le sue truppe avanzino lungo le linee di confine. Zelensky sembra prendere la palla al balzo e scrive al presidente russo di essere pronto a porre fine alla guerra con “un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia – afferma – e propongo di fissare una data precisa.

Putin disponibile all’incontro con Zelensky

In attesa di una sua risposta, Putin si è detto disponibile anche a contatti con l’Ue ed aperto ad un suo ruolo nella risoluzione del conflitto. “La Russia non rifiuta i contatti con la Ue. L’Unione Europea potrebbe aiutare a risolvere la crisi ucraina, ma questa assistenza dovrebbe rientrare negli accordi di Anchorage”, ha precisato, aggiungendo che Mosca “non è contraria all’adesione dell’Ucraina alla Ue, ma è contraria al fatto che la Ue diventi un blocco militare”.

E a proposito di ruolo europeo il leader del Cremlino ha ribadito il nome di Schroeder come negoziatore: “Lui non è un amico di Putin. È prima di tutto un politico tedesco, e uno dei migliori, a mio avviso, perché ha una propria posizione e il coraggio di difenderla”. Ma nella sua lettera, il leader ucraino ha messo in chiaro che “le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage”, proponendo che al loro “percorso bilaterale” si aggiungano l’Europa e gli Usa.

Nel frattempo, mentre Germania Francia e Gran Bertagna studiano un piano proprio per portare Putin al tavolo delle trattative, Washington si avvia a sbloccare dopo mesi di stallo un nuovo pacchetto di armi. Mentre la Camera dei rappresentanti del Congresso si appresta a varare una legge per lo stanziamento di 8 miliardi al Paese da oltre quattro anni in guerra contro la Russia. Secondo il segretario di stato americano, Marco Rubio, i nuovi aiuti sono “in fase di approvazione da parte di varie agenzie” Usa e dovrebbero essere annunciati “piuttosto presto”.

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