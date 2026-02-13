 Udc non convocato al vertice del centrodestra: valutiamo caso per caso
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Udc non convocato al vertice del centrodestra: valutiamo caso per caso

Le parole del coordinatore Terrana
AMMINISTRATIVE
di
1 min di lettura

PALERMO – Tensione tra l’Udc e gli altri partiti del centrodestra, che oggi si sono riuniti per discutere delle elezioni amministrative. Al tavolo non sono stati convocati rappresentanti dello scudocrociato. Un fatto che non è piaciuto al segretario regionale dell’Ud Decio Terrana.

“L’Unione di centro, pur facendo parte della coalizione di centrodestra a livello nazionale, in Sicilia valuterà con attenzione e senso di responsabilità le scelte politiche nei singoli Comuni chiamati al voto – dice Terrana -. Le determinazioni dell’Udc saranno assunte di volta in volta, sulla base dei candidati alla carica di sindaco che si presenteranno, verificandone capacità, competenza, credibilità amministrativa e qualità del programma proposto”.

Terrana poi conclude: “Il nostro obiettivo resta quello di garantire ai cittadini amministrazioni solide, autorevoli e realmente in grado di affrontare le sfide dei territori, privilegiando il merito e i contenuti rispetto alle appartenenze formali”.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI