Udc non convocato al vertice del centrodestra: valutiamo caso per caso

Le parole del coordinatore Terrana

PALERMO – Tensione tra l’Udc e gli altri partiti del centrodestra, che oggi si sono riuniti per discutere delle elezioni amministrative. Al tavolo non sono stati convocati rappresentanti dello scudocrociato. Un fatto che non è piaciuto al segretario regionale dell’Ud Decio Terrana.

“L’Unione di centro, pur facendo parte della coalizione di centrodestra a livello nazionale, in Sicilia valuterà con attenzione e senso di responsabilità le scelte politiche nei singoli Comuni chiamati al voto – dice Terrana -. Le determinazioni dell’Udc saranno assunte di volta in volta, sulla base dei candidati alla carica di sindaco che si presenteranno, verificandone capacità, competenza, credibilità amministrativa e qualità del programma proposto”.

Terrana poi conclude: “Il nostro obiettivo resta quello di garantire ai cittadini amministrazioni solide, autorevoli e realmente in grado di affrontare le sfide dei territori, privilegiando il merito e i contenuti rispetto alle appartenenze formali”.