Udine, uccide la moglie e muore in un incidente stradale: era ai domiciliari con braccialetto

La donna è stata ritrovata in casa

UDINE – Il corpo di una donna di 46 anni, di origini tunisine, è stato ritrovato ieri mattina, giovedì 17 aprile, in un appartamento in via Joppi 71 a Udine.

Secondo una prima ricostruzione il presunto assassino sarebbe l’ex marito, anche lui tunisino, un uomo di 59 anni morto a sua volta in un incidente stradale accaduto successivamente poco lontano dal capoluogo friulano. L’uomo, con la sua macchina, si è schiantato contro un’autocisterna.

Il presunto assassino si chiamava Mohamed Naceur Saadi ed aveva 59 anni ed era agli arresti domiciliari per precedenti di violenza ed era sottoposto a misure restrittive e costretto ad indossare il braccialetto elettronico. Non avrebbe, quindi, dovuto avvicinarsi alla ex moglie, ma ieri mattina, dopo aver usufruito di due ore di permesso, si è recato dove abitava e l’ha uccisa con un’arma da taglio.

Subito dopo si è allontanato con la vettura fino a schiantarsi contro l’autocisterna. Sullo scontro gli investigatori stanno cercando di capire cosa è accaduto, hanno notato che sulla strada non risultano segni di frenata. Elemento che farebbe pensare alla volontà di suicidarsi.

