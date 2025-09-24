Udinese-Palermo, Inzaghi: “Fatto i 40 minuti più belli della stagione”

L'allenatore: "Sono soddisfatto. I nostri tifosi sono fantastici"

“Usciamo a testa alta, penso che abbiamo fatto i 35-40 minuti probabilmente più belli della stagione. Dovevamo andare in vantaggio, lo meritavamo, poi quasi al primo tiro Zaniolo ci ha puniti ed è stata una mazzata dura da digerire”. Così Pippo Inzaghi commenta Udinese-Palermo ai microfoni ufficiali del club rosa. L’allenatore dei siciliani dice la sua sul match di Coppa Italia terminato 2-1 per i friulani.

“Poi la squadra nel secondo tempo si è ripresa piano piano e alla fine abbiamo anche cercato di pareggiarla. Sono molto contento, oggi c’è stata la dimostrazione che abbiamo veramente 20 titolari, non sembrava che avessimo cambiato otto giocatori dalla partita scorsa e questa e la cosa più bella della serata”, ha aggiunto il tecnico sul turnover fatto a Udine.

“Dispiace solo per l’infortunio di Ranocchia. Ho cercato di gestire le forze, venivamo da un sforzo incredibile contro il Bari e sapevo che chi ha giocato meno poteva farsi trovare pronto in questo modo, sono molto soddisfatto perché siamo venuti a giocare su un campo da Serie A con questa personalità e abbiamo fatto 13 tiri in porta. Chiaro avremmo voluto regalare ai nostri fantastici tifosi il passaggio del turno, perchè questa sera sembrava di giocare in casa, però io penso che questa sia la strada giusta e comunque sono molto soddisfatto della serata”, conclude Inzaghi.