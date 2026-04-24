 Ue, von der Leyen “Indispensabili nuove risorse proprie”
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Ue, von der Leyen “Indispensabili nuove risorse proprie”

Ue, von der Leyen “Indispensabili nuove risorse proprie”
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NICOSIA (CIPRO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo investire di più nelle nostre nuove priorità: competitività europea, intelligenza artificiale, tecnologia quantistica, difesa, sicurezza, energia. E vogliamo sostenere i finanziamenti per le priorità di lunga data dell’UE: la politica agricola comune e la politica di coesione”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo informale a Nicosia, a Cipro.

“Nuove risorse proprie sono indispensabili. Senza di esse la scelta è netta – ha proseguito -: maggiori contributi nazionali o minore capacità di spesa”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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