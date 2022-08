Ufficiale: Giovanni Ferraro allenatore del Catania Ssd

Nella giornata di domani la presentazione.

CATANIA. Il Catania SSD comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Giovanni Ferraro, nato a Vico Equense (Napoli) il 19 febbraio 1969. Nella stagione 2021/22, l’allenatore campano ha condotto al successo il Giugliano, promosso in Serie C dopo aver concluso al primo posto il cammino nel girone G del campionato di quarta serie.

Mercoledì 3 agosto alle ore 12, presso l’area congressuale del President Park Hotel, Catania SSD presenterà ufficialmente alla stampa lo staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2022/23.