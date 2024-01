Ugl Catania: “Criticità alle poste, servizi dipendenti e vigilanza”

L'intervento provinciale Simone Summa

CATANIA – Proteggere i dipendenti degli uffici postali del Catanese, potenziare il personale agli sportelli con nuove assunzioni e incrementare ulteriormente la vigilanza non armata. Lo chiede a Poste Italiane in una nota la federazione provinciale Ugl Comunicazioni di Catania con il segretario provinciale Simone Summa.

“Non c’è giornata lavorativa – afferma il sindacalista – in cui, soprattutto nelle filiali dei centri più popolosi, i lavoratori di Poste non si trovano a dovere affrontare un’emergenza. La madre di tutte le problematiche è quella legata alle lunghe code di utenti che, nonostante l’incremento dei servizi erogati dal portale web, delle applicazioni per smartphone e dei totem informativi e dei sistemi di prenotazione, è rimasta irrisolta”.

“Nel contempo – aggiunge – Poste ha anche implementato nuove offerte per l’utenza e continua a svolgere, per conto dello Stato, attività di interesse sociale come ad esempio la consegna della carta acquisti “Dedicata a te” e della nuova carta di inclusione. Il tutto senza quell’indispensabile aumento di personale allo sportello che avrebbe evitato le ormai note difficoltà. Questo perché negli ultimi anni il numero di unità assunte non è riuscito a coprire adeguatamente la quantità di lavoratori andati via per pensionamento o per incentivo all’esodo”.