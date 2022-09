Uil, Agata Giuliano responsabile servizio Mobbing & stalking

"La questione femminile, con la tolleranza zero verso ogni forma di violenza e discriminazione, e' la battaglia della vita"

CATANIA – “Per la Uil la questione femminile, con la tolleranza zero verso ogni forma di violenza e discriminazione, e’ la battaglia della vita. Come la nostra battaglia #Zeromortisullavoro per la sicurezza nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri”. Lo ha detto la segretaria del sindacato di Catania, Enza Meli, sottolineando durante l’esecutivo provinciale “quanto sia sempre piu’ importante, prioritario, per noi il servizio Mobbing & stalking a tutela e promozione della cultura del rispetto, a difesa delle donne ma non solo”. Nuova responsabile della struttura sindacale e’ stata nominata Agata Giuliano che, quindi, fa adesso parte dell’esecutivo presieduto da Enza Meli.

“La Uil Catania – ha affermato Agata Giuliano – scende ancora in campo al fianco delle donne, contro la violenza di genere, offrendo assistenza legale e supporto psicologico. L’indignazione fine a se’ stessa non e’ piu’ accettabile. La mancanza di indipendenza economica e’ spesso uno dei fattori che ostacola l’uscita da situazioni di violenza domestica. Esistono gia’ sgravi contributivi per chi assume donne e un’altra importante iniziativa e’ rappresentata dal Reddito di liberta’, il sussidio fino a 400 euro mensili destinato a favorire l’indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta’, seguite dai centri antiviolenza”