Uil Catania: “Benvenuto al nuovo questore Bellassai”

Interviene Enza Meli, segretaria generale etnea

PALERMO – “Lotta alla criminalità organizzata, cancro di questa terra. E contrasto ai prenditori, indegni di essere chiamati imprenditori, che giocano sulla vita e sulla dignità di lavoratrici e lavoratori tra sfruttamento e caporalato, sottosalario e sicurezza negata. Al nuovo questore di Catania Giuseppe Bellassai diciamo benvenuto a Catania, affidandogli le speranze di un popolo che non si rassegna al peggio”. Lo afferma la segretaria generale della Uil di Catania Enza Meli salutando l’insediamento del neoquestore di Catania Giuseppe Bellassai ed esprimendo anche “un sentito ringraziamento al dottor Vito Calvino per quanto fatto in questi anni alla guida della Polizia catanese”.

Enza Meli sottolinea infine “massima disponibilità al dialogo e alla collaborazione con il questore Bellassai sul piano dei fatti concreti, a partire dalle segnalazioni puntuali e costruttive della Uil Polizia Catania in materia di carenza di organici e limiti strutturali”.