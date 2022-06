Uil Pensionati, Barbagallo: “Necessario il taglio del cuneo fiscale”

Il segretario generale della UilPensionati, Carmelo Barbagallo, a Catania per il congresso territoriale Uil.

CATANIA – Il taglio del cuneo fiscale “e’ sicuramente una misura necessaria, ma che non basta per ridare potere d’acquisto a lavoratori e pensionati. Ovviamente infatti, il taglio del cuneo deve riguardare anche le pensioni, che sono le piu’ tassate d’Europa”. Lo ha dichiarato il segretario generale della UilPensionati, Carmelo Barbagallo, a Catania per il congresso territoriale Uil.

“Da tempo ribadiamo che si deve abbassare la pressione fiscale anche per i pensionati che, insieme ai lavoratori dipendenti – ha aggiunto Barbagallo – sono quelli che le tasse le pagano sempre e piu’ di tutti. Per restituire potere d’acquisto ai pensionati, e’ necessario inoltre adottare un meccanismo piu’ equo di rivalutazione delle pensioni, soprattutto a fronte dell’inflazione galoppante. Ricordo infatti che, per effetto della mancata indicizzazione, una pensione che nel 2011 era di 1.500 euro lorde mensili oggi vede ridotto il proprio potere di acquisto di 759 euro all’anno, una perdita costante e continua”.

“Credo che per integrare le basse pensioni – ha osservato Barbagallo – le persone anziane che possono e vogliono potrebbero svolgere lavori socialmente utili. In passato, quando questi lavori sono stati fatti svolgere ai giovani, si sono trasformati in fabbriche di precariato. Non lo possiamo piu’ accettare: i giovani hanno bisogno di lavoro stabile e ben pagato, anche perche’ stipendi adeguati oggi, significano pensioni dignitose domani”