Uiltucs: chiudono due store H&M in Sicilia, in bilico 25 lavoratori

Foto d'archivio

Interessati i dipendenti del Centro commerciale La Torre e di Modica

PALERMO – Chiudono due punti vendita di H&M in Sicilia. Lo annuncia la Uiltucs regionale che si dice “già al lavoro per studiare soluzioni a salvaguardia dei lavoratori”.

“Abbiamo appreso informalmente questa notizia che rappresenta un duro colpo per il commercio siciliano – dice Ida Saja, segretario generale Uiltucs Sicilia – stando alle prime informazioni a chiudere saranno i punti vendita nel centro commerciale La Torre e di Modica”.

Sono 25 i lavoratori interessati dalla decisione più l’indotto. “C’è fortissima preoccupazione per la tenuta dei livelli occupazionali – prosegue Saja – attendiamo la comunicazione ufficiale per intervenire con l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro, riteniamo infatti che possano esserci alcune condizioni per aprire uno spiraglio”.

Il sindacato esprime quindi “forte preoccupazione per la decisione di H&M che è una vertenza che vede coinvolti complessivamente quattro punti vendita a livello nazionale, ma due di questi si trovano in Sicilia” e ci “subito attivati in attesa dell’avvio formale della procedura con l’obiettivo di provare a ottenere la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali”.

“Preoccupazione” esprime anche Stefano Spitalieri, segretario generale della Fisascat: “Attendiamo di avere l’ufficialità sulle voci raccolte dai nostri rappresentanti sindacali nel punto vendita del centro La Torre a Palermo. Faremo di tutto affinché vengano salvaguardati tutti i posti di lavoro. Nessuno deve restare a casa”.