 Giallo a Ibiza, cameriere e deejay italiano di 33 anni trovato morto
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Un cameriere e dj italiano di 33 anni trovato morto a Ibiza

Italiano morto a Ibiza
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Attesa per l'esito dell'autopsia
SPAGNA
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IBIZA – Lavorava come cameriere a Ibiza e contestualmente portava avanti l’attività musicale di dj. Lo hanno trovato senza vita nelle acque del porto. Il corpo del dj Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera (Foggia) ma residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è stato ritrovato lunedì mattina, 20 luglio, nella zona di Botafoc a Ibiza, vicino al ristorante “I Rigatoni”.

Francesco Forzieri, il cameriere e dj italiano morto a Ibiza

Era il giorno del suo compleanno. Il fratello, Antonio Forzieri di 38 anni, sta raggiungendo l’isola spagnola per incontrare i rappresentanti del consolato generale a Barcellona, competente per Ibiza, che stanno seguendo il caso del ragazzo italiano. Le autorità locali stanno svolgendo indagini sulle cause del decesso: sul corpo del 33enne sarebbe stata eseguita l’autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti.

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