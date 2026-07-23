Attesa per l'esito dell'autopsia

IBIZA – Lavorava come cameriere a Ibiza e contestualmente portava avanti l’attività musicale di dj. Lo hanno trovato senza vita nelle acque del porto. Il corpo del dj Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera (Foggia) ma residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è stato ritrovato lunedì mattina, 20 luglio, nella zona di Botafoc a Ibiza, vicino al ristorante “I Rigatoni”.

Francesco Forzieri, il cameriere e dj italiano morto a Ibiza

Era il giorno del suo compleanno. Il fratello, Antonio Forzieri di 38 anni, sta raggiungendo l’isola spagnola per incontrare i rappresentanti del consolato generale a Barcellona, competente per Ibiza, che stanno seguendo il caso del ragazzo italiano. Le autorità locali stanno svolgendo indagini sulle cause del decesso: sul corpo del 33enne sarebbe stata eseguita l’autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti.