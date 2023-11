Un Catania inguardabile, ora Tabbiani è seriamente in discussione

La sconfitta di Potenza e le considerazioni della Società

CATANIA – La delusione dell’ambiente è ormai un fatto definitivo. E non è più solo una questione di risultati ma proprio di quell’atteggiamento in campo invocato dall’amministratore delegato Vincenzo Grella nella conferenza stampa di inizio settimana.

A Potenza si è vista una squadra spenta. Incapace non solo di reagire ma di produrre e costruire gioco. Una squadra inguardabile e incapace di tirare una sola volta verso la porta avversaria.

Occorre guardare definitivamente in faccia la realtà. Così non c’è alcuna speranza di poter arrivare da nessuna parte: e più che puntare ai primi tre posti in graduatoria c’è da guardarsi alle spalle per evitare l’onta dei play out. Sono tutte considerazioni che società conosce benissimo. Che ha già affrontato esattamente una settimana fa al termine dello sciagurato match contro l’Avellino.

I jolly sono esauriti per tutti: tecnico, calciatori e società. Serve una via di fuga. Una scossa che possa destare da un letargo incomprensibile e davvero pericoloso.