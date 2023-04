Ad accogliere i partecipanti le sorelle Orsola e Vittoria Mussolini

1' DI LETTURA

Sono stati non più di un centinaio, i nostalgici che si sono dati appuntamento a Predappio per commemorare – come avviene tradizionalmente ogni anno nell’ultima domenica di aprile – la morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile del 1945.

Si sono mossi in corteo verso il cimitero di San Cassiano, dove si trova la cripta della famiglia Mussolini. Ad accogliere i partecipanti le sorelle Orsola e Vittoria Mussolini, pronipoti di Vittorio Mussolini, primogenito del Duce.