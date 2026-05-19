 Un gesto semplice che può fare la differenza: dona il tuo 5x1000 ad AIL
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Un gesto semplice che può fare la differenza: dona il tuo 5×1000 ad AIL

AIL 5x1000
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
AIUTA LA RICERCA DONA 5x1000
di
1 min di lettura

Ogni giorno migliaia di pazienti affrontano leucemie, linfomi e mieloma insieme alle loro famiglie. Accanto a loro, da oltre 50 anni, c’è AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica, nell’assistenza ai pazienti e nel supporto ai reparti di ematologia in tutta Italia.

Anche quest’anno è possibile sostenere concretamente questa attività destinando il proprio 5×1000 ad AIL. Un gesto semplice, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può contribuire a finanziare servizi di assistenza, supporto psicologico, cure domiciliari e progetti dedicati ai pazienti ematologici.

Donare il 5×1000 è facile: durante la dichiarazione dei redditi basta firmare nel riquadro dedicato al “Sostegno degli enti del Terzo Settore” oppure in quello dedicato al “Finanziamento della Ricerca Scientifica e dell’Università”, inserendo il codice fiscale AIL: C.F. 80102390582

Il 5×1000 non sostituisce l’8×1000 né il 2×1000 e, se non viene destinato, resta allo Stato. Scegliere di donarlo significa invece trasformare una quota delle proprie imposte in aiuto concreto per chi affronta un tumore del sangue.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI