Un gesto semplice che può fare la differenza: dona il tuo 5x1000 ad AIL

Ogni giorno migliaia di pazienti affrontano leucemie, linfomi e mieloma insieme alle loro famiglie. Accanto a loro, da oltre 50 anni, c’è AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica, nell’assistenza ai pazienti e nel supporto ai reparti di ematologia in tutta Italia.

Anche quest’anno è possibile sostenere concretamente questa attività destinando il proprio 5×1000 ad AIL. Un gesto semplice, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può contribuire a finanziare servizi di assistenza, supporto psicologico, cure domiciliari e progetti dedicati ai pazienti ematologici.

Donare il 5×1000 è facile: durante la dichiarazione dei redditi basta firmare nel riquadro dedicato al “Sostegno degli enti del Terzo Settore” oppure in quello dedicato al “Finanziamento della Ricerca Scientifica e dell’Università”, inserendo il codice fiscale AIL: C.F. 80102390582

Il 5×1000 non sostituisce l’8×1000 né il 2×1000 e, se non viene destinato, resta allo Stato. Scegliere di donarlo significa invece trasformare una quota delle proprie imposte in aiuto concreto per chi affronta un tumore del sangue.