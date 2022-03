Un girasole per la Pace, l’iniziativa della scuola Saladino di Palermo

Lavori realizzati da tutte le classi per mandare l'abbraccio alle popolazioni colpite dalla guerra

PALERMO – Fiori di girasole e bandiere con i colori dell’Ucraina in segno di vicinanza, solidarietà e pace. Un forte messaggio d’amore come solo i bambini sanno fare che proviene dagli alunni dell’Istituto comprensivo ‘Giuliana Saladino’ del quartiere San Giovanni apostolo, ex Cep, di Palermo.

Lavori realizzati in questi giorni da tutte le sezioni e le classi della scuola per esprimere l’abbraccio di Palermo alle popolazioni colpite dalla guerra.

Domani, in occasione della Giornata internazionale della donna, alle 12, le bambine e i bambini saranno protagonisti, con i loro lavori, della manifestazione di solidarietà che si terrà nella villetta ‘Impastato’ del quartiere San Giovanni apostolo.

“Un momento di creatività, impegno collettivo e promozione della pace – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della scuola – Ascolteremo letture e riflessioni scritte dai nostri alunni e ‘consegneremo’ una lettera agli alunni e alle alunne dell’Ucraina. In questo contesto, celebreremo la Festa della donna, con un pensiero per le donne ucraine che stanno soffrendo con i loro figli e per i loro cari, molte delle quali impegnate a difesa della loro terra”.