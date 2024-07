Un incendio a Enna divide in due l’autostrada A19 Palermo-Catania

Intanto a Piazza Armerina è emergenza per i roghi

ENNA – L’autostrada A19 Palermo-Catania è divisa in due per gli incendi. È chiusa infatti in provincia di Enna a causa di un incendio che ha interessato la provincia di Enna. Le auto dirette a Catania vengono fatte uscire a Caltanissetta. Coloro che sono diretti a Palermo, invece, vengono indirizzati verso lo svincolo di Mulinello.

L’incendio sarebbe localizzato infatti nelle aree circostanti il tratto fra Mulinello ed Enna, tra il chilometro 123 e il chilometro 129. Il traffico è dunque deviato sul percorso alternativo costituito dalle statali 626, 117 Bis e 192.

I vigili del fuoco

Sul posto stanno operando i mezzi dei vigili del fuoco e sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Piazza Armerina

A Piazza Armerina negli ultimi giorni si sono registrati numerosi incendi dolosi, che sembrano quasi aver stretto in una morsa la città dei mosaici. E il sindaco Nino Cammarata ha chiesto l’intervento delle istituzioni. “Ho parlato con il prefetto ieri – ha reso noto attraverso i social -. Il questore ha disposto un rafforzamento delle pattuglie di forze dei polizia per prevenzione, controllo e contrasto”.

