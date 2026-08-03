Un uomo e una donna feriti con colpi di pistola alla testa a Riesi

Entrambi sono in gravi condizioni. C'è un ricercato

RIESI (CALTANISSETTA) – Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, nel Nisseno, in circostanze ancora da chiarire. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando la centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha disposto anche l’intervento dell’elisoccorso.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il cinquantottenne è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla nuca, e la quarantenne è stata ferita da un colpo di pistola alla testa.

La donna avrebbe anche una ferita da arma da taglio alla gola.

L’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasferito con un elicottero del 118, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione con tre ferite di arma da fuoco: alla testa, al collo e a un mano.

La donna è stata ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è sottoposta a un intervento di neurochirurgia. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

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Sospettato il compagno della donna

C’è un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene ricercato. È quanto emerge dalla indagini dei carabinieri che avrebbero già ricostruito la dinamica e il movente della sparatoria, escludendo subito la pista mafiosa e imboccando quella della sfera personale.

Le condizioni di entrambi sono ritenute molto gravi.