Una guida completa per trovare e utilizzare i video stock nei tuoi progetti

5' DI LETTURA

Probabilmente hai visto centinaia di filmati stock durante la visione di film, pubblicità e video online. I video stock sono ovunque. In un mondo pieno di marketing online, il video è il formato preferito dai social media marketer. È coinvolgente, quindi consente loro di attirare rapidamente l’attenzione del pubblico.

Continua con questa guida per saperne di più sui filmati stock, dove puoi trovarli, quali tipi di licenze ci sono e tutti i vantaggi dell’utilizzo di video stock per i tuoi annunci, campagne o altri tipi di progetti.

Cosa sono i video stock?

Spesso indicati come B-roll, i filmati stock colmano le lacune nei programmi TV e nei film, rendendo il processo di ripresa più rapido e comodo. La registrazione di ogni singola scena può diventare costosa per i registi, quindi optano per video stock. Questo tipo di filmati esiste per:

● creare più opzioni per i registi in termini di costi e ambientazione

● accelerare il processo di produzione dei video risparmiando giorni di riprese

● offrire filmati e angolazioni creative a cui magari non si era pensato prima.



Dove si possono trovare i video free copyright

A volte potrebbe essere fonte di confusione trovare una piattaforma di filmati stock che soddisfi al meglio le proprie esigenze, considerando il numero di opzioni. Il passaggio più cruciale è trovare un sito web affidabile che offra contenuti stock di alta qualità e comodi da usare. Tra le librerie più popolari e in rapida crescita c’è Depositphotos. È un marketplace che offre oltre 230 milioni di file e oltre 10 milioni di filmati HD e 4K, che è possibile sfogliare su https://it.depositphotos.com/stock-videos.html. La piattaforma ha un’interfaccia intuitiva e fornisce più categorie e raccolte di tendenza per trovare il video perfetto in un paio di click.

L’utilizzo di una libreria affidabile di filmati stock aiuta ad evitare problemi da principiante, come ad esempio:

● Ricevere pesanti multe sul copyright. I progetti possono anche essere rimossi se sono presenti riprese video senza una licenza adeguata.

● Qualità video scadente e download non sicuri. Dai siti affidabili si scaricano video di qualità HD e 4K, senza scaricare virus e malware.

● Opzioni limitate e piani tariffari. Le librerie più rinomate di filmati stock offrono opzioni di licenza ponderate con prezzi di abbonamento convenienti.

Come utilizzare i filmati stock

Quando si scelgono e modificano video stock, è giusto soffermarsi sui requisiti di licenza, i propri obiettivi pratici, nonché il tono e il messaggio che si desidera trasmettere.

Comprendere i requisiti di licenza

È necessario scaricare clip video con licenza per creare progetti unici e certificati. Il tipo più popolare di licenza è la licenza royalty-free. Consente di riutilizzare il metraggio scelto in più di un progetto senza pagare per ogni utilizzo. Inoltre, questo tipo di licenza permette di utilizzare il filmato sia per scopi personali che commerciali. Conoscere i propri obiettivi

Se si desidera focalizzarsi solo su un aspetto o oggetto della storia, basta trovare un video che si concentri proprio su questo. Allo stesso modo, se non c’è una chiara spiegazione dell’ambientazione, i filmati stock a tema possono aiutare la trama. Per trasmettere un’emozione, si possono usare video con oggetti simbolici o persone che ritraggono quel preciso stato. Scegliere filmati stock che trasmettono la giusta sensazione

È necessario seguire il tono del progetto. Il video stock deve adattarsi alla trama e non confondere i lettori entrando in conflitto con altri dettagli come lo stile, l’ambientazione o la posizione. La maggior parte dei file video stock non viene modificata, quindi è possibile colorare o manipolare l’immagine a piacimento.

I vantaggi dell’utilizzo di video stock

I filmati stock presentano molti vantaggi rispetto alle scene registrate, sia per chi li usa che per il team di produzione. Il numero di video stock utilizzati e i vantaggi che ne derivano dipendono dal budget, dalle risorse e dagli obiettivi generali.

1 Costo

L’utilizzo di un video royalty free può far risparmiare centinaia o addirittura migliaia di euro rispetto a girarlo personalmente. Vale la pena poi ricordare che talvolta è possibile addirittura reperire video royalty free gratis all’interno di alcune offerte speciali online. Tuttavia, se si necessita di girare una breve scena all’estero, è facile comprendere quanto possa essere costoso, prendendo in considerazione:

● l’assunzione e il trasporto degli attori e di una troupe cinematografica

● l’affitto di una location e l’acquisto di una licenza per girare in un altro paese

● l’acquisto o il noleggio dell’attrezzatura per le riprese necessarie per registrare una scena

Il budget di produzione del film può diventare molto più oneroso se si sceglie di gestire alcuni di questi impegnativi costi.

2 Tempo

Invece di viaggiare all’estero e girare una singola scena, è possibile risparmiare tempo e scaricare quella clip comodamente da casa. Inoltre, in questo modo si riduce anche il numero di attività da portare a termine sulla lista di cose da fare, riducendo parallelamente lo stress.

3 Sicurezza

Quando una scena richiede una vista dall’alto di una città, è difficile avere tutta l’attrezzatura necessaria. Oppure riprendere un animale selvatico esotico è nel complesso pericoloso. Le riprese dei video stock anche in questo caso sono perfette, e assicurano di ottenere tutte le scene richieste senza rischi o problemi.

4 Profitto

In qualità di operatore video, è sempre possibile guadagnare con i video stock vendendo i propri filmati a una piattaforma di contenuti stock online. Può essere un ottimo modo per guadagnare qualche soldo, aumentando al contempo il riconoscimento per il proprio lavoro.

Per i registi, i video stock forniscono i risultati desiderati e migliorano le loro creazioni, rendendole di fatto più appetibili.

Conclusioni

Il processo di realizzazione del film è più semplice e comodo con i filmati stock. Le librerie di contenuti stock esenti da royalty offrono una moltitudine di filmati in HD su vari argomenti. È meglio essere sempre certi di utilizzare materiale stock autorizzato nei propri progetti, in modo da realizzare opere finali redditizie e legittime – questa decisione darà i suoi frutti a lungo termine.