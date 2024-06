Una luce avvistata nei cieli: tante segnalazioni dei lettori VIDEO

La suggestione di aver immortalato un ufo

CATANIA – Le segnalazioni si sono moltiplicate nel corso del tardo pomeriggio. Una “strana luce che si muoveva ad una certa velocità” è stata immortalata da numerosi lettori. Visibile, a quanto pare, nel territorio etneo sarebbe stata “incrociata” però anche nell’entroterra isolano ed oltre.

La comprensibile voglia di capire in cosa ci si fosse imbattuti: ma fino a questo momento, una risposta non c’è ancora. Ed allora, diventa normale che la suggestione diventi quella di avere immortalato un Ufo. Che, in questi tempi di viralità social, ci può anche stare.