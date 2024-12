Il parto miracoloso lontano dalla festa natalizia

Ora il pensiero corre a te, che magari te ne stai rintanata in qualche località buia, nel tuo cuore fragile. Tu, la mamma che ha partorito un figlio per strada, a pochi giorni dal Natale, in un angolo lontano dalle luminarie della festa, a Palermo.

Quel bambino è nato nella prossimità di un Natale, quando ci sentiamo tutti più buoni. Quando la luce della nostra sensibilità aumentata rischiara perfino zone solitamente oscure.

Ed è proprio l’alba luminosa della storia ad avere avuto ragione della sua notte: tu sei stata vista. Qualcuno ha ascoltato il tuo grido e ha pensato di non dovere passare oltre, né alzare le spalle.

Qualcuno ti è stato accanto e ti ha tenuto le mano. Qualcuno, adesso, veglia su quel bimbo che forse non conoscerà mai la vera storia del suo primo Natale.

Noi restiamo qui, come sospesi, tra miracolo e abbandono. Non sappiamo che nome dare, che definizione appiccicare alla massa incandescente delle nostre emozioni. Ma nessuno può giudicare.

Chissà se abbiamo riflettuto abbastanza sullo snodo. La speranza sboccia, dove è stato seminato il dolore. I miracoli avvengono quando lo strazio è acuto. Chi li ha incrociati, rendendosi conto subito del loro respiro straordinario e del fatto che fossero ‘cose’ non ‘suggestioni’, a qualunque titolo, fra cielo e terra, lo sa. Il dramma umano e la grazia di un dono si toccano.

E poi c’è oggettivamente di mezzo Fratel Biagio Conte, col suo sguardo splendente, come le stelle sopra via Archirafi, nella zona del ritrovamento e della Missione. Fratel Biagio che ci manca come l’acqua, l’aria e il pane, ma che è qui con noi, nella misura infinita del suo cammino.

In fondo, questa vicenda estrema e atroce di cronaca ha le sembianze di un presepe.

C’è un bambino. C’è una madre. C’è una capanna di lamiera. C’è chi è arrivato da vicino o da lontano per soccorrere.

Adesso il pensiero corre a te, mamma. E nessuno che non sia nelle tue scarpe può giudicare. In un modo confuso, pericoloso e lacerato, una vita è venuta al mondo, contro ostacoli e circostanze che avrebbero potuto annientarla. Cos’è, se non è la speranza? Come dovremmo chiamarlo, se non miracolo?