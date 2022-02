Una nuova ala per le aquile, Torrenova firma Simone Farina

"Sono sicuro che sia un giocatore che fa al caso nostro, ci sarà una mano a raggiungere la salvezza il prima possibile"

MESSINA – Simone Farina è un nuovo giocatore della Cestistica Torrenovese. L’atleta, classe 2001, si legherà ai colori gialloblù fino alla fine della stagione: indosserà la maglia numero 8.

198 cm per 98kg, Farina è una giovane ala in grado di giocare sia come “4” che come “5”, offrendo più soluzioni allo scacchiere di coach Bartocci. Inizia a giocare al Palocco Basket, poi nel 2012 approda all’Eurobasket Roma dove cui rimane quattro anni, conquistando la partecipazione alle finali nazionali Under 15 e Under 16. Nel 2019 si trasferisce all’HSC Roma con cui diventa Campione d’Italia Under 18 nel 2020.

E’ nell’orbita delle nazionali giovanili e, tra il 2016 ed il 2016 ha partecipato a quattro raduni con la maglia azzurra oltre che all’European Youth Olympic Festival di Gyor (Ungheria). Nonostante la giovane età, vanta già esperienze importanti. Proveniente da Formia, dove viaggiava a 8.7 punti e quasi 4 rimbalzi a partita, nella stagione 19/20 ha anche calcato per qualche minuto il prestigioso parquet di Serie A2 con la canotta di Ravenna. In mezzo l’esperienza dello scorso anno ad Alba, in Serie B.

Il benvenuto della società con le parole del Direttore Sportivo, Massimiliano Fiasconaro: “Dopo aver salutato Malkic, cercavamo assieme a coach Bartocci un giocatore che potesse agire nello spot da 4, verticale, capace di buttarsi a rimbalzo, riempire l’area ma anche di aprire il campo col tiro dal perimetro e dall’arco. Simone corrisponde alle caratteristiche del giocatore che volevamo, lo incontrammo quando ospitammo al Pala LuxorBuilding Formia e ci colpì subito. Sono sicuro che sia un giocatore che fa al caso nostro, ci sarà una mano a raggiungere la salvezza il prima possibile”.