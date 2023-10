Un’altra giornata di incendi in Sicilia, fiamme su Monte Pellegrino a Palermo

Roghi anche in altre zone del Palermitano (foto d'archivio)

PALERMO – Un incendio è divampato a Monte Pellegrino a Palermo. Per spegnerlo è intervenuto anche un Canadair. Oggi ci sono 30 gradi e un leggero vento di scirocco che rende l’intervento ancora più complicato.

Gli altri fronti del fuoco

I forestali e i vigili del fuoco sono impegnati in diversi fronti. Incendi nel territorio di Torretta proprio sopra l’ospedale Cervello. Tanto che alcuni residenti hanno pensato che stesse di nuovo prendendo fuoco l’impianto di Bellolampo. Era un falso allarme per quanto riguarda l’impianto Rap. Le squadre antincendio sono impegnate a Bisacquino, incendio anche in territorio di Polizzi Generosa all’uscita Tremonzelli dell’autostrada Palermo-Catania. Stesso scenario, sempre sulla A19, all’altezza di Ponte Cinque Archi. Fiamme anche a Monreale nella linea ferrata. Qui insieme ai vigili del fuoco e forestale è presente anche la protezione civile. Un altro rogo è divampato anche Lercara Friddi.

A Catania le fiamme sono divampate a Linguaglossa in contrada Calcinera e Valle Galfina, a Bronte in contrada Tartaraci, a Regalna in contrada Poggio Pecoraro, a Randazzo in contrada Gurrida, a Vizzini in contrada Santa Barbara. Nell’agrigentino gli incendi ci sono stati ad Aragona in contrada Pizzutello a Santi Stefano Quisquina in contrada Valle del Sangue, e nel messinese, a Caronia in contrada Coste Rao, a Graniti in contrada Scarparella, a Motta d’Affermo. Infine nel trapanese le fiamme sono svluppate a Gibellina in contrada Scannagrillo.

Incendi anche sabato

Il fuoco è stato protagonista anche sabato 14 ottobre. Diversi incendi sono divampati in sei province della Sicilia, sfruttando anche le temperature estive. Un week-end di lavoro intenso, quindi, per vigili del fuoco e Corpo forestale regionale.

