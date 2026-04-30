 Palermo, ancora violenza: le pistolettate e il sangue
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Un’altra notte di pistolettate a Palermo. Poi la rissa e il sangue

Palermo rissa sangue
Cosa è successo in via Don Minzoni
LA VIOLENZA
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1 min di lettura

PALERMO – Un’altra notte di fuoco a Palermo. Una trentina di colpi di pistola sono stati esplosi contro una Fiat 500 Abarth e contro una abitazione al civico 2 di via Don Minzoni nella zona di via Ammiraglio Rizzo. I rilievi sono affidati alla polizia scientifica.

L’auto era parcheggiata sotto l’abitazione di una residenza popolare finita nel mirino. Lunedì notte c’è stato un precedente scontro. I fatti di ieri potrebbero essere una ritorsione.

Dopo le pistolettate sarebbe esplosa una rissa. Sull’asfalto ci sono delle tracce di sangue. I poliziotti stanno verificando se ci siano stati ingressi nei pronto soccorso della città.

Gli investigatori stanno ascoltando una serie di testimoni, ma al momento nessuno avrebbe fornito indicazioni utili.

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