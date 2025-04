Unict, boom di presenze al Salone dell’Orientamento

Alla prima giornata presenti 5 mila studenti

CATANIA – Successo per la prima giornata dell’edizione 2025 del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania. Quasi cinquemila studenti e studentesse degli istituti superiori siciliani hanno affollato il centro di via Santa Sofia per partecipare all’evento annuale dedicato agli iscritti del quarto e quinto anno delle scuole e a tutti i diplomati interessati a intraprendere un percorso universitario nell’ateneo catanese. Il Salone proseguirà fino al 10 aprile.

Il rettore Priolo: “Trovate la vostra strada’”

“Vi auguro di cuore di riuscire a trovare la vostra strada, magari una ‘strada Unict'”, ha detto il rettore Francesco Priolo rivolgendosi ai giovani. “L’università non è soltanto un luogo dove si studia per costruire futuro grazie a oltre cento corsi di studio in ogni disciplina, ma anche un luogo di socialità dove si può fare teatro o sport, interagire e crescere insieme ad altri studenti e studentesse della vostra età”.

L’offerta formativa

Il rettore ha sottolineato come durante questi tre giorni i ragazzi avranno a disposizione “tantissime informazioni”, ma soprattutto potranno “parlare con professori e vostri futuri colleghi che vi racconteranno la loro esperienza e vi aiuteranno a capire qual è il percorso più adatto a voi”.

L’iniziativa si conferma dunque un appuntamento fondamentale per aiutare i futuri studenti universitari a orientarsi nella vasta offerta formativa dell’Università di Catania e a fare scelte consapevoli per il loro futuro.