UniPA attiva il Master Universitario di I Livello in “Europrogettazione e Professioni Europee”

Presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo, è stato attivato, per l’anno accademico 2023/2024 il Master Universitario di I Livello in “Europrogettazione e Professioni Europee”

Per l’accesso al Master, della durata di un anno, è richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello B1, senza certificazione) ed i posti disponibili sono 20.

Il Master, coordinato dal Prof. Gaetano Armao avrà come docenti professori ed esperti dell’Ateneo palermitano e professionisti esterni: Antonello Miranda, Salvatore Muscolino, Enzo Bivona, Angelo Cuva, Santa Giuseppina Tumminelli, Mauro Antonio Buscemi, Pietro Luigi Matta, Rosario Genchi, Emilio Vergani.

Il percorso formativo del Master intende offrire ai discenti l’opportunità approfondire la propria conoscenza dell’Unione europea e dei meccanismi che ne governano la macchina istituzionale, con l’obiettivo di consentire l’individuazione e l’accesso alle molte opportunità di crescita professionale e culturale presenti nell’ambito della progettazione europea.

In particolare, si cerca di facilitare nei destinatari l’accesso ai finanziamenti europei, con particolare attenzione alle possibilità esistenti nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027. A conclusione del corso i partecipanti saranno in grado di adottare un approccio strategico alla progettazione europea e di presentare un progetto europeo studiato nei dettagli e coerente alle finalità del bando.

Una specificità del Master sarà il costante riferimento all’importanza di disegnare e implementare tecniche e modelli operativi nell’ambito della progettazione europea saldamente basati sulle evidenze empiriche (evidence-based practices). Infatti, se l’intuizione può essere un modo efficace ed efficiente per prendere decisioni a basso rischio, le decisioni importanti devono essere assunte se adeguatamente supportate da evidenze che assicurano una loro sostenibilità ed efficacia non solo nel breve ma anche nel medio-lungo periodo.

Il Master, è articolato in moduli che includono, lezioni frontali, lezioni frontali in modalità e-learning, laboratori, esercitazioni, seminari, incontri di studio, convegni, visite aziendali, tirocini, stage, prova finale, per un totale di 60 CFU, 1500 ore di attività così suddivise: lezioni frontali e studio individuale 1000 ore – 40 CFU; Stage / Tirocinio 350 ore – 14 CFU; Tesi / Prova finale 150 ore – 6 CFU.

Tutte le informazioni sul bando di ammissione e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito UniPA