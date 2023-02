UniPa, in scena lo spettacolo Oxygen interpretato dagli studenti

Il progetto Sharper è diretto dalle professoresse Maggio e Sica

1' DI LETTURA

PALERMO – All’Università degli Studi di Palermo va in scena la scienza con lo spettacolo Oxygen, commedia di Carl Djerassi e Roald Hoffmann, tradotta e riadattata da A. Maggio, C. Pasanisi, P. Randazzo, A. Sica, con la regia di Pierlorenzo Randazzo.

Un progetto SHARPER diretto dalle prof.sse Antonella Maggio e Anna Sica, in collaborazione con il Laboratorio Universitario Studio Teatro (L.U.S.T.) e con il coordinamento interdisciplinare di Chiara Pasanisi. Lo spettacolo è interpretato dagli studenti e studentesse di Chimica (Carlotta Cannova, Manfredi Mezzatesta, Francesco Piazzese, Chiara Picone, Andreea Tuiu e Simona Tusa) e del D.A.M.S. (Gianmarco Amato, Alice Cascio, Alessandra De Francisci e Nicolò La Rosa).

Oxygen è un viaggio guittesco a ritroso fino alla scoperta dell’ossigeno, guidato dalla passione per la conoscenza che sfida ogni competizione o conflitto personale. L’accademia reale delle Scienze si riunisce a Stoccolma per assegnare il primo premio retro-Nobel della storia, ma la scelta non sarà semplice e riguarderà anche la vita privata dei Chimici coinvolti nella rivoluzionaria scoperta dell’ossigeno.

Lo spettacolo andrà in scena al Dipartimento di Fisica e di Chimica (Stebicef) Ed. 17 – Aula C in Viale delle Scienze, nei seguenti giorni: l’ante generale martedì 7 marzo 2023 alle ore 11:00, la generale mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 17:00, la prima serale giovedì 9 marzo 2023 alle ore 20:30 con l’indirizzo di saluto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri e la replica di venerdì 10 marzo 2023 alle ore 21:00.

Per info e prenotazioni inviare una e-mail a lustpalermo@gmail.com