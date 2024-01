L’Università di Catania assume, serve il diploma: requisiti e domanda

C'è tempo fino all'8 febbraio 2024 per candidarsi

CATANIA – L’Università di Catania assume. È stato bandito un concorso per il reclutamento di 43 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno. C’è tempo fino all’8 febbraio 2024 per candidarsi.

In cosa consiste il lavoro

Le posizioni da ricoprire prevedono l’espletamento delle attività/procedure descritte di seguito: istruttoria di pratiche relative a procedimenti e processi amministrativi, ivi compreso il trattamento di documentazione cartacea e digitale; supporto alla predisposizione e gestione di atti/provvedimenti e documenti di natura amministrativa e/o contabile; raccolta ed elaborazione dati e informazioni, anche mediante l’utilizzo di applicativi e database informatici interni ed esterni, predisposizione di report; gestione di flussi documentali e archivi; rapporti con l’utenza interna/esterna.

Università di Catania assume, i requisiti

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) maggiore età;

3) idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce;

4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti;

5) godimento dei diritti civili e politici.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, in via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica. Sul sito dell’Università è possibile anche consultare il bando. Per la registrazione al sistema i candidati devono possedere un indirizzo di posta elettronica. I candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo (registrazione di protocollo) che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva relativa alla selezione.

Concorsi e lavoro, tutte le ultime notizie