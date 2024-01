Università di Catania, ricordando il giurista Ezechia Paolo Reale

"Il diritto alla conoscenza"

CATANIA – Il 2 febbraio 2024, alle ore 16.00, a un mese dalla scomparsa del giurista siracusano Ezechia Paolo Reale, la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella e l’Associazione Amici UniCT organizzano il convegno “Il Diritto alla Conoscenza nel nome di Ezechia Paolo Reale”, presso l’Aula Magna dell’Università di Catania.

Il Convegno, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Catania e dalla Fondazione Einaudi mira ad approfondire la tematica del riconoscimento del Diritto alla Conoscenza, quale diritto umano fondamentale.

Durante l’evento sarà ricostruito il percorso di elaborazione scientifica del Diritto alla Conoscenza e i risultati raggiunti. In particolare, ci si soffermerà sulle risoluzioni del Consiglio d’Europa e sullo stato di riconoscimento del Diritto in Europa e in Italia.

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania con n.3 crediti formativi. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Piccolo, avv. Andrea Pruiti Ciarello introdurrà il tema e le relazioni sono affidate al Sen. Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente della Commissione Politiche UE del Senato, al dott. Matteo Angioli, Segretario Generale del Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella” e all’avv. Giuseppe Benedetto, Presidente della Fondazione Luigi Einaudi.