Università di Palermo, arrivano i pre-corsi gratuiti per le matricole

Circa 800 ore di approfondimento che abbracciano più discipline

Dal Disegno alla Matematica, dall’introduzione del Diritto allo studio del Greco, dalla Biologia alla Psicologia: sono una trentina, in tutto, i pre-corsi gratuiti su materie “di base” organizzati dall’Università degli Studi di Palermo per le future matricole. Circa 800 ore di approfondimento, 25 ore per ogni precorso, che abbracciano discipline umanistiche, scientifiche, economiche e giuridiche. Le materie previste sono propedeutiche per affrontare il primo anno dei corsi di studio programmati da Unipa per il 2023/2024.

“Le lezioni, al via dalla prossima settimana con un calendario differenziato per ciascun Dipartimento, si prefiggono di introdurre i futuri studenti al metodo di insegnamento dell’università, facilitando il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado e aiutando a colmare il gap formativo tra le conoscenze già acquisite e le nozioni richieste dall’ateneo – si legge in una nota dell’ateneo – Un’opportunità che l’Università degli Studi di Palermo ha previsto, in maniera gratuita, per i futuri studenti con l’obiettivo di migliorare qualità, efficacia e probabilità di successo legati all’avvio del percorso accademico scelto”.