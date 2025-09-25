Università, il Graduation Day al Complesso Monumentale dello Steri

PALERMO – L’Università degli Studi di Palermo festeggia i Laureati Magistrali dell’Ateneo con il Graduation Day. La cerimonia, che culminerà con il tradizionale “Lancio del Tocco”, si terrà domani, venerdì 26 settembre 2025, alle ore 18.00, nel Cortile Abatelli del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61 – Palermo).
Il programma
Dopo i saluti istituzionali del Rettore Massimo Midiri e del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è in programma un intervento de I Sansoni. Poi la consegna dell’attestato di partecipazione ai laureati.