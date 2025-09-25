 Palermo, il Graduation Day allo Steri: ecco il programma
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Università, il Graduation Day al Complesso Monumentale dello Steri

Festa e lancio del tocco. L'appuntamento è alle 18
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – L’Università degli Studi di Palermo festeggia i Laureati Magistrali dell’Ateneo con il Graduation Day. La cerimonia, che culminerà con il tradizionale “Lancio del Tocco”, si terrà domani, venerdì 26 settembre 2025, alle ore 18.00, nel Cortile Abatelli del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61 – Palermo).

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del Rettore Massimo Midiri e del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è in programma un intervento de I Sansoni. Poi la consegna dell’attestato di partecipazione ai laureati.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI