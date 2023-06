Università, tre italiane tra le migliori al mondo: ecco la classifica

I dati del Qs World University Rankings 2024

ROMA – Ci sono tre Università italiane nella classifica dei migliori atenei del mondo. I dati del Qs World University Rankings 2024 mostrano come a livello europeo i Paesi Bassi ottengono il miglior punteggio tra i Paesi Ue con più di 10 università classificate, in otto dei nove indicatori. Per quanto riguarda gli atenei italiani, in dettaglio, il Politecnico di Milano (123° a livello globale) emerge come la migliore università italiana, con un punteggio globale di 55.2. Il miglioramento di 16 posizioni rispetto all’anno precedente evidenzia la continua eccellenza di questo ateneo. Ha ottenuto il punteggio più alto a livello nazionale per la “Reputazione presso i Datori di Lavoro”, posizionandosi al 99° posto a livello mondiale. Questo, insieme al fatto che è l’università con la più alta proporzione di studenti internazionali in Italia, sottolinea il suo impegno per l’interconnessione globale e la diversità.

La Sapienza Università di Roma si distingue come la seconda università di punta in Italia, salendo al 134° posto a livello mondiale con un punteggio complessivo di 52.9. La Sapienza ha mostrato una performance notevole nell’indicatore “Rete di Ricerca Internazionale”, posizionandosi al 33° posto a livello globale. Inoltre, ha ottenuto un risultato lodevole nel nuovo indicatore “Risultati Occupazionali dei Laureati”, piazzandosi 101esima a livello mondiale. Questi risultati evidenziano l’importanza che l’università attribuisce alla ricerca di alto livello e alla preparazione dei laureati per il mercato del lavoro.

In terza posizione in Italia, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (154esima a livello mondiale) ha registrato un punteggio complessivo di 50.5, in crescita di tredici posizioni rispetto all’anno precedente. L’Università di Bologna ha ottenuto un’ottima performance nell’indicatore “Reputazione Accademica”, classificandosi al 75° posto a livello globale. Questo sottolinea la sua dedizione all’eccellenza accademica e il suo impegno continuo per l’avanzamento della conoscenza. L’Università degli Studi di Padova (219° a livello globale) ha migliorato la sua posizione rispetto all’anno precedente.

L’aspetto più impressionante del suo successo è il punteggio ottenuto nell’indicatore di “Sostenibilità”, dove si colloca al 55° posto a livello mondiale, il più alto tra tutte le università italiane. . Un altro risultato particolarmente degno di nota è l’ottima posizione ottenuta nell’indicatore “Risultati Occupazionali dei Laureati”, dove si colloca al 73° posto a livello mondiale. Il Politecnico di Bari (591-600 a livello globale), ha ottenuto un ottimo un risultato nell’indicatore “Citazioni per Docente”, classificandosi al 114° posto a livello mondiale. Questo punteggio sottolinea la qualità dell’attività di ricerca svolta dalla facoltà del Politecnico di Bari e il suo notevole impatto sulla comunità scientifica internazionale.

L’Università Vita-Salute San Raffaele (595° a livello globale) si distingue per un risultato eccellente a livello nazionale nell’indicatore “Rapporto Numero Docenti-Studenti”, collocandosi al 40° posto a livello mondiale. Infine, la Libera Università di Bolzano (641-650 a livello globale), ha ottenuto un buon risultato nell’indicatore “Facoltà Internazionale”, classificandosi al 256° posto a livello mondiale. Questo punteggio evidenzia l’approccio internazionale dell’università e il suo impegno nel reclutamento di docenti da tutto il mondo, offrendo così agli studenti un’esperienza di apprendimento arricchita da diverse prospettive culturali ed accademiche.