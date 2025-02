I cani lo aggrediscono e lo uccidono: morto un uomo nel Palermitano

Troppo gravi e profonde le ferite riportate. Indagano i carabinieri

BAGHERIA (PALERMO) – Potrebbe essere stato ucciso dai cani, oppure gli animali avrebbero dilaniato il suo corpo già privo di vita.

Salvatore Maggiore, 84 anni, è deceduto in contrada Malfitano a Bagheria, in provincia di Palermo. Quando sono intervenuti i soccorsi, gli animali non c’erano più. Le attenzioni si concentrano su una coppia di cani corso di proprietà di un vicino di casa.

L’allarme lanciato dalle figlie

L’allarme è stato lanciato dalle figlie che cercavano il padre che si trovava in campagna. Era uscito di mattina presto dalla sua casa di Santa Flavia. I sanitari giunti sul posto hanno provato in tutti i modi a salvarlo ma le ferite erano troppo gravi e profonde. Il corpo del povero anziano era mutilato in più parti.

I carabinieri, delegati dalla Procura di Termini Imerese, stanno accertando cosa sia successo e soprattutto di chi siano i cani che si sono avventati sulla vittima.

Il medico legale dovrà stabilire se l’uomo abbia avuto un malore e poi sia stato aggredito dai cani o se siano stati i morsi degli animali a provocarne la morte.

Il cordoglio dell’amministrazione

L’amministrazione comunale di Bagheria esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell’uomo e si stringe al dolore dei familiari.

A Blufi, invece, un cane è stato seviziato e gli animalisti hanno istituto una taglia da millecinquecento euro a chi aiuterà a far condannare gli autori della violenza.