Urta i cavi elettrici mentre guida la gru: morto un imprenditore

Incidente sul lavoro

MISTERBIANCO (CATANIA) – Un imprenditore di 70 anni, Salvatore Di Franco, è morto il 29 febbraio nell’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato ricoverato il giorno prima per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto nella sua azienda di autotrasporti a Misterbianco.

L’uomo sarebbe rimasto folgorato mentre era alla guida di una gru che avrebbe toccato dei cavi elettrici mentre stava posizionando un container. Lo scrive oggi il quotidiano La Sicilia. Sull’episodio indagano i carabinieri della Tenenza di Misterbianco.

“Si può morire sul lavoro anche a 70 anni e anche se si lavora nella propria azienda. Quanto accaduto all’imprenditore di Misterbianco ci addolora e ci riempie di rabbia – si legge in una nota della Cgil -. Pensiamo che episodi come questo non possano accadere. I carabinieri indagheranno su quanto avvenuto ma i controlli sono necessari in tutti i cantieri e anche in ogni contesto in cui possa esistere un qualunque potenziale rischio. La Cgil crede davvero che si debba e possa arrivare a “quota morti zero” sul lavoro.”