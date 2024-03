Usa 2024, il “Super Tuesday” Trump stravince, si aggiudica 14 Stati su 15

Solo il Vermot è andato ad un'altra Repubblicana

Il Super Martedì elettorale degli Stati Uniti ha confermato quello che ormai era scontato da tempo e cioè che Donald Trump sarà il candidato repubblicano alla Casa Bianca, ripetendo la sfida del 2020 con Joe Biden.

Trump, infatti, si è aggiudicato ben 14 Stati su 15 dove si votava, perdendo solo il Vermot che è andato a Nikki Haley, che ora deve decidere se ritirarsi, continuare la corsa fino alla Convention di luglio come portabandiera del dissenso, oppure lasciarsi tentare dalle lusinghe di correre come indipendente, che però lei stessa ha escluso.

Nel campo democratico Biden ha vinto tutto, tranne il territorio di Samoa che non conta molto, ma restano i dubbi sulla sua età e la compattezza della coalizione di cui ha bisogno per ripetere la vittoria di quattro anni fa.

Nel frattempo Michelle Obama ha detto alla Nbc che non intende candidarsi alla Casa Bianca, come aveva già ripetuto in passato, perché non vuole fare politica. Questo da una parte toglie una nube sopra la testa di Biden, ma dall’altra angoscia i democratici che speravano nel suo ingresso dell’ultimo minuto nella corsa presidenziale, per sostituire il troppo vecchio Joe.