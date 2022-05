Usa, Biden lancia il piano commerciale contro la Cina e offre aiuto a Taiwan

Presentato in Giappone il Piano economico dell'Indo-Pacifico

Biden presenta in Giappone l’Indo-Pacific Economic Framework (Ipef): il piano di investimenti e rafforzamento dei rapporti commerciali, “al quale hanno già aderito 13 Paesi”, che farà aumentare la presenza degli Usa nel Pacifico e getterà le basi del collegamento ‘tra simili’ in un ottica di contenimento della Cina. “Ci saranno benefici economici concreti per i Paesi che parteciperanno”, assicura Biden che offre l’aiuto degli Usa a Taiwan, in caso di “invasione cinese” e allo stesso tempo si dice disponibile a rivedere “alcuni dazi” imposti alla Cina da Trump.

Ma Pechino avverte: “E’ una strategia che fallirà”. Se l’Ipef “diventa uno strumento politico” nelle mani degli Usa, “per salvaguardare l’egemonia economica ed escludere deliberatamente solo alcuni Paesi sarebbe su una strada sbagliata”.