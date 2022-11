Usa, i Dem conquistano il controllo del Senato: Repubblicani in crisi

Una vittoria per il presidente Biden a pochi giorni dal suo 80esimo compleanno

WASHINGTON – La vittoria di Catherine Cortez Masto in Nevada regala ai democratici il controllo del Senato degli Stati Uniti. I Dem possono contare infatti su 50 seggi prima del ballottaggio in Georgia che il 6 dicembre assegnerà l’ultimo posto nella Camera Alta, ma hanno dalla loro il voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris.

Una vittoria per il presidente Biden, a pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno. In crisi i repubblicani,

che restano fermi a 49 seggi: attesa per la candidatura di Trump per il voto del 2024, ma il governatore rieletto della Florida DeSantis è avanti nei sondaggi.