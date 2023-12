Usa, la Camera ha autorizzato l’indagine per impeachment di Biden

Le motivazioni sarebbero gli affari all'estero del figlio del presidente

WASHINGTON – La Camera Usa ha autorizzato l’indagine per l’impeachment di Biden. Le motivazioni sarebbero gli affari all’estero del figlio del presidente, motivazione però ritenuta completamente infondata dai democratici e senza speranze di riuscita per la maggior parte degli analisti politici. I repubblicani “perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento”, ha commentato il presidente Usa. “Mio padre non è stato coinvolto in nessuna delle mie attività”, ha dichiarato ieri Hunter Biden.

Intanto, il giudice federale a cui fa capo il caso delle interferenze alle elezioni del 2020 di Trump ha sospeso tutte le scadenze procedurali in attesa di conoscere l’esito degli appelli presentati dall’ex presidente americano.