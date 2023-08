Usa, l’ex presidente Trump si consegna ad Atlanta: subito rilasciato

Dopo essersi consegnato per la sua quarta incriminazione si è diretto all'aeroporto

WASHINGTON – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato formalmente arrestato nel carcere di Atlanta per 13 capi di imputazione, tra cui cospirazione e violazioni della legge anti racket, nel procedimento che lo vede imputato per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020.

Ne è uscito poco dopo con la foto segnaletica, che lo descrive alto un metro e novanta per 97 chilogrammi, occhi blu e capelli “biondi o fragola”.

Dopo essersi consegnato per la sua quarta incriminazione Trump è diretto di nuovo all’aeroporto da dove è partito in direzione Bedminster. Ha poi postato la foto su X (ex twitter), il suo social preferito prima del bando e della creazione di Truth.