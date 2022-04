Usa varano piano di finanziamenti all’Ucraina: armi e aiuti umanitari

Ecco quanto varrà

ROMA – Dopo il Senato, anche la Camera Usa, ha approvato una misura che consentirà a Biden di usare una legge della Seconda Guerra Mondiale per fornire più rapidamente armi all’Ucraina. Il provvedimento invoca la una legge del 1941 che consente di fornire armi a qualsiasi governo straniero se la sua difesa “sia valutata vitale dal presidente per la difesa degli Stati Uniti”.

Biden chiederà per l’Ucraina un altro finanziamento di 33 miliardi di dollari. Zelensky ringrazia, precisando che oltre 20 miliardi potranno andare alla difesa, 8 miliardi per il sostegno economico e 3 per aiuti umanitari. Londra annuncia esercitazioni della Nato in Europa orientale da qui all’estate: uno dei più grandi spiegamenti di forze dalla Guerra Fredda.

Gli Usa: “Sosterremo l’entrata nella Nato di Svezia e Finlandia”

Gli Usa annunciano, inoltre, che “sosterranno fortemente” l’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia; lo ha affermato il segretario di Stato Blinken. Washington incoraggia anche l’adesione all’Ue della Macedonia del Nord. “Se Svezia e Finlandia decidono di entrare nella Nato saranno accolte a braccia aperte”, ha detto il segretario generale Stoltenberg.